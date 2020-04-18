<img class="aligncenter" title="Почти 78% умерших от коронавируса в Украине имели сопутствующие заболевания – Степанов » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/1c75d8fb24939c43bdb3925a3b26b164.jpg» alt=»Почти 78% умерших от коронавируса в Украине имели сопутствующие заболевания – Степанов» width=»100%» />

В Украине около 78% умерших от COVID-19 имели сопутствующие заболевания.

Об этом на брифинге 18 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"По всем летальным случаям, которые есть в стране, около 78% людей сегодня имели сопутствующие заболевания. Прежде всего, это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническое захворбювання легких, почек. Это те люди, которые непосредственно в группе риска. Поэтому мы обращаемся к людям, которые имеют такие заболевания, максимально придерживаться карантина, а также при появлении первых сиптоми сразу обращаться к врачу ", — подчеркнул министр.

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Как сообщалось, в Украине лабораторно подтверждено 5106 случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 человек выздоровели.

По данным Worldometer, по состоянию на утро 18 апреля в мире подтверждено 2 251 770 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 154 311 летальных, 574 386 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru