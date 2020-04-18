Подготовка к Пасхе в этом году будет семейным тимбилдингом — Зеленский

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим праздником Пасхи и отметил, что в этом году подготовка к празднованию дома является своеобразным всегосударственным семейным тимбилдингом.

Видеопоздравление главы государства опубликовано на его странице в Facebook.

"Поздравляю всех христиан восточного обряда с наступающим праздником — Светлым Воскресением Христовым! В этом году Украина, как и весь мир, будет отмечать Пасху дома … Прежде всего — Пасха — это победа жизни над смертью, это праздник радости, то давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив — мы возвращаемся к традициям наших предков, у которых не было супермаркетов или доставки готовых корзин по интернету", — отметил он.

По словам Президента, в этом году каждая хозяйка собственноручно может испечь домашний кулич, а каждый хозяин — сделать мясные деликатесы.

Читайте также: Штаб призывает жителей зоны ООС оставаться дома на Пасху

"И вместе со своими детьми мы все будем разрисовывать писанки и крашенки, запачкав при этом и одежду и руки и лицо. Это своего рода общегосударственный семейный тимбилдинг", — отметил Зеленский.

Президент выразил уверенность, что после такого тимбилдинга все блюда, приготовленные вместе, будут в сто раз вкуснее: "И домашняя колбаска с хреном, и сало, и вареники, и карась".

Он отметил, что мы все вспомним, что украинская кухня — лучшая в мире.

По материалам: ukrinform.ru