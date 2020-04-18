Президент не ожидает «вспышки недоверия» к власти из-за коронавируса

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине не будет вспышки недоверия к нему или к власти в целом на фоне пандемии коронавируса и связанных с этим экономических проблем.

Об этом Зеленский заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», сообщает корреспондент Укринформа.

Об этом Зеленский заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», сообщает корреспондент Укринформа.

«Я не думаю, что у нас будет вспышка недоверия ко мне или к власти в целом», — сказал Зеленский.

Комментируя реплику ведущего, что его рейтинг падает, а он тоже имеет отношение к доверию, Президент отметил, что «не думает о рейтингах».

«Если говорить откровенно о доверии к лидеру, то, что мы сейчас видим, я думаю, что доверие ко мне достаточно высокое 55-56%. Это доверие выше, чем было у меня после первого тура выборов, намного выше», — акцентировал Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 17 апреля в Украине лабораторно подтверждено 4662 случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru