Религиовед не исключает провокаций со стороны УПЦ МП из-за ограничений на Пасху

Украинская власть в связи с пандемией коронавируса должна применить все имеющиеся механизмы, чтобы не подвергать людей опасности во время пасхальных богослужений.

Об этом в комментарии Укринформу сказал доктор философских наук, народный депутат Украины VIII созыва Виктор Еленский.

«Если это делать по эпидемиологическим соображениям, то это не является ограничением религиозных свобод. Понятно, что это временная мера. Вот мэр Днипра Филатов достаточно радикально поступает. Может, перекопать вход в церковь выглядит совершенно эпатажно, но это совершенно оправдано. И храмы не закрываются же. Священнослужители могут проводить службу онлайн. Что им мешает это сделать?», — подчеркнул Еленский.

По мнению религиоведа, если же УПЦ МП будет пытаться совершать провокации, столкновения на этой почве, то не получит широкой поддержки от общества, разве что в очень узком сегменте.

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«Если эти люди верующие, если они христиане, они должны бы различать знамения. Им очень четко показано, что не надо этого делать. И единственный выход для них — это просить своих верных оставаться дома. Конечно, всегда бывают такие, кто не желает подчиняться. Что же, в таком случае власть, как это сказано в Библии — «начальствующие не напрасно носят свой меч», должна применить соответствующие нормы закона. И это абсолютно нормально. Просто у нас так привыкли, что когда это священнослужитель, то для него ни один «мирской» закон не писан», — отметил Еленский.

При этом эксперт констатировал, что в то же время руководители УГКЦ и ПЦУ «с легкостью нашли возможность, чтобы верующие прикоснулись к Пасхальной тайне».

«Они показали, что в нынешних условиях это можно сделать. Более того, к подобным шагам церкви прибегали и ранее, то есть при менее благоприятных условиях, не имея под руками новейших технологий. А сейчас, листая Фейсбук, я вижу, что люди не просто смотрят трансляции богослужений, но и принимают непосредственное участие. Создается ощущение, хоть и виртуального, но присутствия в храме», — подытожил Еленский.

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Как сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав призвали верующих праздновать Пасху дома и не подвергать себя и близких опасности.

В то же время глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий заявил, что верующие могут идти в храмы, где будут проводиться пасхальные богослужения.

По материалам: ukrinform.ru