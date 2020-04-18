РПЦ будет проводить богослужения онлайн в России, а в Украине призывает приходить в храмы – ИС

Циркуляр РПЦ своим епархиям на территории России предписывает проводить богослужения только при участии духовенства с обязательным разъяснением прихожанам заявления патриарха Кирилла о необходимости придерживаться норм самоизоляции и карантина.

В то же время прихожан РПЦ в Украине призывают приходить на пасхальные богослужения, пишет Информационное сопротивление.

Как пример приводятся предписания российского духовенства и светстких властей о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий на территориях храмов, в том числе, на период пасхальных праздников.

В частности, согласно документу, епархии РПЦ В Кемеровской области предписывается: приостановить проведение массовых мероприятий, обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, принадлежащих и (или) подведомственных Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви, за исключением лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужения, функционирования зданий и проведения онлайн-трансляций богослужений.

То есть Данилов монастырь и российские власти дают указание российским епархиям проводить Пасхальные богослужения только онлайн, отмечает ИС.

В то же время структурное подразделение РПЦвУ в лице его руководителя митрополита Онуфрия продолжает призывать к посещению храмов т.н. «УПЦ МП» на Пасху.

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Как сообщал Укринформ, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что на Пасху службы в храмах состоятся, несмотря на карантин.

Ранее Президент Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

Православная церковь Украины не будет проводить традиционное освящение пасхальных блюд в храмах и на прихрамовых территориях, а посещение кладбищ в поминальные дни перенесла на 6 июня.

По материалам: ukrinform.ru