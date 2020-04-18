СМИ сообщают, что у митрополита Онуфрия коронавирус — в УПЦ МП опровергают

В УПЦ МП заявляют, що ее предстоятель митрополит Онуфрий и управляющий делами митрополит Антоний здоровы и готовятся к Пасхальной Божественной литургии.

Соответствующий пост опубликован на странице Центра информации УПЦ МП в Facebook на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что митрополиты Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом.

"В настоящий момент митрополит Онуфрий готовится к литургии и встрече Воскресения Христова. Блаженнейший здоров и чувствует себя хорошо. Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) находится в Киево-Печерской лавре, он здоров и также готовится к Пасхальной Божественной литургии", — говорится в посте.

В УПЦ МП также сообщили, что митрополит Онуфрий сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме в своей резиденции. Отмечается, что "такое решение было принято во избежание скопления верующих, которые каждый год хотят попасть на Пасхальную литургию, которую возглавляет предстоятель УПЦ".

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Ранее издание Религиозная правда сообщило со ссылкой на источники в Киево-Печерской лавре, что у митрополита Онуфрия, митрополита Антония и ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра обнаружен коронавирус, их госпитализировали.

По информации источника издания, митрополиты Онуфрий и Антоний "проходили тест на коронавирус анонимно и были госпитализированы под чужими именами" с целью "обезопасить УПЦ МП от обвинений накануне Пасхи".

"Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию, поскольку для него сейчас самым важным вопросом остается собственное здоровье, а не репутация Церкви", – цитирует издание слова своего источника.

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Как сообщал Укринформ, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что на Пасху службы в храмах состоятся, несмотря на карантин.

Ранее Президент Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

Православная церковь Украины не будет проводить традиционное освящение пасхальных блюд в храмах и на прихрамовых территориях, а посещение кладбищ в поминальные дни перенесла на 6 июня.

13 апреля Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерская лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин. В Лавре обнаружено более 100 случаев инфицирования коронавирусом.

По материалам: ukrinform.ru