О том, что вышеописанные «Азов» и «Ямал» фактически являлись последними «рабочими тюленями» проекта 775, и потому эти плавсредства будет не только сложно заменить, но и вовремя отремонтировать, пишет «НБН», ссылаясь мнение, опубликованное в Telegram-канале военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко.

По словам Коваленко, Россия больше не в состоянии повторить производство БДК проекта 775, так как эти корабли спускались с верфи еще в период существования СССР, при этом, вовсе не на территории Союза, а на мощностях предприятия «Stocznia Północna» (Польша, Гданьск).

Военный обозреватель добавил, что даже в том случае, если указанные БДК не отправились «на дно», а были только повреждены, их восстановление, при определенной деформации, просто нереально.

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