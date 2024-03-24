О том, что в течение последних нескольких дней, интенсивность атак со стороны «второй армии мира», пытающейся продвинуться на Авдеевском направлении, заметно сократилась, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, прозвучавшую от офицера 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого в период трансляции единого телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Цехоцкого, на активности оккупантов сказалось количество их бессмысленных атак, попросту, — традиционных «мясных штурмов». Осознав, что успеха на этом фронтовом участке им не достичь подобными действиями, «освободители» прибегли к иной методике — увеличили численность беспилотников различных типов, в частности, в разведывательных целях.

Таким образом, войска Путина пока решили перегруппировываться, и провести глубокое изучение обстановки. Впрочем, на Авдеевском направлении одновременно с прекращением пехотных штурмов, усилились артиллерийские обстрелы, а также РФ больше атакует дронами-камикадзе.

Фото — deepstatemap.live

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