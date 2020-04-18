В случае скопления людей возле храмов полиция будет привлекать спецназовцев — МВД

В случае неповиновения людей и их большого скопления во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит в эфире hromadske.

По его словам, сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечены почти 30 тысяч правоохранителей.

«Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава», — сказал Тандит.

Он рассказал, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопление людей, более вероятно, будет именно там.

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«Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали», — отметил советник главы МВД.

Тандит уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.

«Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения», — подчеркнул он.

Кроме этого, советник МВД напомнил, что впереди еще мусульманские праздники, к ним правоохранители также готовятся.

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Ранее в Православной церкви Украины напомнили, что пасхальные богослужения 19 апреля будут транслировать онлайн, поэтому призвали верующих оставаться дома.

Украинские телеканалы будут транслировать богослужения разных конфессий, расписание эфиров опубликовал Офис президента.

Именно после пасхальных праздников и с учетом количества новых случаев инфицирования коронавирусом власти будут решать, продолжать или смягчать карантин в Украине.

По материалам: ukrinform.ru