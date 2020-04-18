В Украине насчитали более 1,4 миллиона переселенцев

В Украине по состоянию на 13 апреля число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц составляет более 1,4 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Чило зарегистрированных ВПО, которые переместились из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополь, по состоянию на 13 апреля 2020 года составляет 1 446 881 человек", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, из них лиц трудоспособного возраста — 367 849, детей — 197 672, лиц с инвалидностью — 51355, пенсионеров — 724 427, учтено семей — 1173283.

По материалам: ukrinform.ru