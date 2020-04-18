ВОЗ передала Украине наборы для ПЦР-тестирования

Всемирная организация здравоохранения передала Центру общественного здоровья Украины наборы, необходимые для проведения теста на коронавирус методом ПЦР.

Об этом сообщается на странице ЦОС в Facebook.

"Для обеспечения качественного и точного тестирования на COVID-19 Всемирная организация здравоохранения передала в Центр общественного здоровья Украины наборы для выделения РНК из 600 образцов для дальнейшего тестирования методом ПЦР", — сказано в сообщении.

В Центре напомнили, что ранее ВОЗ передала ЦОЗ реагенты ПЦР для 8000 реакций.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что 17 апреля в Украине впервые проведено более 5000 тестов на коронавирус в сутки.

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По данным ЦОЗ, в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

Фото: Центр общественного здоровья Украины

По материалам: ukrinform.ru