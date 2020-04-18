Украинские министры рассказали, как празднуют Пасху
Члены Кабинета министров записали видео для украинцев, в котором рассказали, какую роль в их жизни играет Пасху и традициях в их семьях.
Этот ролик Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в Тelegram с призывом сохранить традиции, но в этом году остаться в праздник дома.
«Сохраните традиции. Защитите самое ценное. Оставайтесь дома», — попросил Шмыгаль.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная призналась, что для нее Пасха — это светлый семейный праздник, когда вся семья собирается за одним большим праздничным столом.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко также отметил, что для него этот праздник — важный повод для встреча в кругу большой семьи.
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«Для меня важно в Пасху провести весь день в кругу семьи», — добавил министр финансов Сергей Марченко.
Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев на Пасху также любит собрать вместе всю семью, увидеть своих близких и пожелать друг другу счастья и согласия.
Министр по делам ветеранов Украины Сергей Басараб считает, что в этот день все украинцы имеют возможность подумать о мире, которого нам не хватает, о будущем детей, о здоровье родителей.
Министр обороны Украины Андрей Таран призвал позвонить своим родителям и родным и поздравить с Пасхой и сказать, что они — самые дорогие в жизни.
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И. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец сказала, что в праздник Пасхи обязательно вспоминает своих родителей, которые уже не с ней.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что не всегда имел возможность побывать в церкви на праздник. «Я дипломат и так складывалось неоднократно, что на Пасху я оказывался в другой стране и не мог сходить в церковь, поэтому я точно знаю, что Пасха — прежде всего вот здесь (указывает на сердце — ред.)», — сказал он.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр здравоохранения Максим Степанов признались, что любят соревноваться писанками в игре, в которой побеждает тот, у кого яйцо оказалось крепче. «Бить писанки — это любимая забава, поэтому всегда на конкурсной основе, кто победит», — отметил Криклий.
И. о. министра образования и науки Любомира Мандзий их поддержала, отметив, что Пасха ассоциируется с кичичем и звуком яиц.
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И. о. министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко подчеркнула, что ее семья тщательно готовится к празднику. «Мы всегда готовим яйца и всегда пальцы всей моей семьи раскрашены в разные цвета», — сказала она.
В праздник министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт планирует обязательно позвонить своей маме и говорить с ней не меньше часа. А министр Кабинета министров Олег Немчинов мечтает крепко обнять свою семью.
По материалам: ukrinform.ru