Украинские телеканалы 18 и 19 апреля будут транслировать Пасхальные богослужения

Украинские телеканалы в субботу, 18 апреля, и воскресенье, 19 апреля, будут вести прямую трансляцию Пасхальных богослужений.

Список телеканалов и время трансляции был опубликован на странице Офиса Президента в Facebook.

Согласно опубликованной программе, телеканалы "1+1" и UA: Первый в ночь с 18 на 19 апреля с 23.00 до 03.00 будут транслировать службу Православной церкви Украины.

"Интер" и UA: Первый в ночь с 18 на 19 апреля с 23.00 до 03.00 будут транслировать богослужения УПЦ МП.

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ICTV и UA: Первый 19 апреля с 7.30 до 11.00 будут транслировать праздничное богослужение Украинской греко-католической церкви.

Как сообщалось, ранее Президент Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru