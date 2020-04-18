Укргидрометцентр объяснил причину смога в Киеве — это не Чернобыль

Загрязнение воздуха, которое наблюдается в Киеве, никоим образом не связано с Зоной отчуждения.

Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра — начальник Главного центра анализа, прогнозирования гидрометумов и гидрометобеспечения Анатолий Прокопенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Загрязнение, которое мы наблюдаем в Киеве, никоим образом не связано с Зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, а является следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области, где отмечаются наибольшие площади пожаров", — сказал Прокоменко.

По его словам, направление перемещения воздушных масс в течение длительного времени является северо-западным.

"То есть все эти воздушные массы с территории распространения пожаров перемещаются на территорию города Киева. В ближайшие дни такое направление ветра будет сохраняться. Будет преимущественно без осадков. Лишь днем ​​19, 20 и 21 апреля возможен слабый дождь, который существенно не повлияет на ситуацию, наблюдаемую сейчас на Житомирщине ", — сказал он.

По его словам, 20 и 22 апреля ветер свое направление изменит и будет северный.

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"В эти дни будет уменьшение влияния на загрязнение воздуха города Киева от пожаров на Житомирщине", — добавил он.

Специалист отметил, что наибольшее загрязнение атмосферного воздуха в столице как правило наблюдается в ночные и особенно ранние часы.

"По состоянию на 17-18 апреля, качество атмосферного воздуха в городе Киеве оценивается следующими значениями: взвешенные вещества — это пыль и остатки горения — превышают предельно допустимую концентрацию в 2,4 раза, диоксид серы, диоксид азота, а также формальдегид превышают предельно допустимые значения в 2,3 раза. Оксид углерода находится в пределах несколько ниже предельно допустимых концетраций. Такие показатели в целом характерны для весеннего периода, кроме взвешенных веществ, и оцениваются как некритичные для населения ", — отметил он.

Ранее в ГСЧС сообщали, что задымление в столице возникло из-за горения травяного настила и лесной подстилки в Киевской области.

По словам Киевского мэра Виталия Кличко, радиационный фон в столице и Киевской области в пределах нормы. Средний радиационный фон в Киеве составляет 0,011 мР / час (норма — 0,030мР / ч); в области 0,014 мР / час (норма — 0,030 мР / час).

Специалисты просят не выходить на улицу без необходимости держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости из-за высокого содержания в воздухе продуктов горения.

По материалам: ukrinform.ru