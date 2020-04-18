Зеленский призывает оставаться дома ради будущего нации

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев оставаться дома, в том числе на Пасху, и таким образом проявить единство ради здоровья нации и ее будущего.

На этом он акцентировал в видеоприветствии, опубликованном на его странице в Facebook.

"Пасха — праздник единения, и сегодня вся наша страна объединена одним-единственным желанием — выйти на улицу… Помните, как в детстве родители не пускали на улицу? А сегодня такая ситуация, что мы не пускаем на улицу наших родителей. И это не месть, это — забота. Когда мы все остаемся дома, это действительно единение — единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно — и ее будущего", — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что понимает желание людей выйти на улицу, так как сам с утра до вечера сидит в кабинете, где даже не открываются окна. Однако сегодня у него выходной, и он — дома.

"Да, мы остаемся дома, и пусть после выходных и после карантина нас пугают цифры на весах, а не цифры на термометре", — отметил глава государства.

По словам Президента, почти весь его рабочий день состоит из встреч, совещаний, звонков, переговоров. "Ты так много говоришь, что, вернувшись домой, только одно желание — помолчать. Я недавно понял, что на самом деле в такие моменты я не молчу — я обращаюсь к Богу", — рассказал он.

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Зеленский отметил, что все украинцы, хотя и разными словами, но просят Всевышнего об одном и том же — чтобы родители жили дольше, чтобы дети были счастливы, чтобы внуки не кашляли, чтобы любимые люди были всегда рядом, чтобы в Украине все было хорошо, чтобы мы все были живы и здоровы.

"Пусть в этом нам Бог помогает. А мы поможем Богу. Останемся дома! Дорогие украинцы, давайте помнить мудрость Нагорной проповеди Христа: не стоит выставлять собственную праведность напоказ. Сильная вера — это вера в нашем сердце", — сказал Президент.

Он пожелал, чтобы в сердца украинцев пришли добро, свет и милосердие, в дома — радость, достаток и любовь, а на нашу землю — мир.

Президент пожелал всем здоровья, Божьей благодати и вкусной пасхи.

По материалам: ukrinform.ru