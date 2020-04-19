Должны быть готовы к вспышке коронавируса в Святогорске — Мендель

Украинцы поняли опасность эпидемии коронавируса и праздновали Пасху в основном дома.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Статистика показывает, что украинцы в большинстве поняли опасность эпидемии коронавируса и действительно в основном праздновали Пасху дома", — подчеркнула Мендель.

Она сообщила со ссылкой на данные Национальной полиции, что только 130 тысяч верующих посетили богослужения в этом году, по сравнению с 7,5 миллиона в прошлом году.

"Конечно, иногда ситуация выходила из-под контроля, как, например, в Святогорске на Донетчине, где в церкви, не соблюдая правила защиты — без масок и дистанцирования — собрались около 300 человек. К сожалению, теперь мы должны быть готовы уже через неделю ждать вспышки коронавируса COVID-19 в Святогорске. Нарушения происходили и в других регионах", — добавила Мендель.

Она подчеркнула, что Президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак находятся на постоянной связи с руководителями ОГА и правоохранителями для получения оперативной информации и реагирования на ситуацию. "В целом Пасха дома требует внимательности, однако пока не представляет угрозы заражения в больших масштабах", — сказал Мендель.

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Как сообщалось, в воскресенье, 19 апреля, христиане восточного обряда отмечают величайший праздник — Светлое Христово Воскресение, или Пасху.

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В этом году украинцев призывали остаться дома на Пасху из-за угрозы распространения коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru