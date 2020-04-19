Христиане восточного обряда празднуют Пасху

Сегодня христиане восточного обряда отмечают величайший праздник – Светлое Христово Воскресение, или Пасху.

Пасха является древнейшим и самым главным христианским праздником всего богослужебного года и приурочена Воскресению Иисуса Христа. Христианская Пасха тесно связана с еврейской и дословно переводится как «прохождение мимо». Но если для иудеев Песах является символом освобождения от египетского рабства и обретения Земли Обетованной, то для христиан Пасха символизирует победу жизни над смертью, освобождение от тяжестей греха, переход из состояния несвободы в область свободы и любви. Пасхой называется и Сам Христос, принесенный в жертву за грехи человечества.

Согласно Евангелиям, после того, как Иисус пришел в Иерусалим, был предан и казнен на кресте, а затем похоронен в пещере преданными учениками — Он воскрес. В воскресный день, придя к Его гробу жены-мироносицы обнаружили, что место захоронения пустое. Вместо этого увидели ангела, который возвестил им, что Иисус воскрес. Вскоре одной из них явился Христос и сказал о Своем воскресении. Радостная весть чрезвычайно быстро распространилась Иерусалимом, а затем и всей Иудеей.

Именно поэтому в ночь на воскресенье во всех церквях совершается праздничная всенощная, кульминацией которой является торжественное шествие верующих вокруг храма с зажженными свечами, пасхальный звон и оповещение священником двухтысячелетней вести: «Христос воскрес!», на что паства радостно отвечает: «Воистину воскрес!»

К сожалению, в этом году в связи с пандемией коронавируса и объявленным поэтому поводу карантином побывать на праздничной службе в храме и освятить пасхальную корзину, как обычно, христиане не смогут. Однако, Пасхальные богослужения из церквей транслируют телеканалы.

По материалам: ukrinform.ru