Поддержка украинцев «заполнила» пустые храмы — Зоря

Церковные храмы опустели в дни Пасхи, но чувствовалась настоящая поддержка онлайн.

Это подчеркнул представитель Православной церкви, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в Facebook.

"Храмы опустели в эти дни, потому что наши верующие прислушались к призыву Церкви — но радостно ощущать такую большую поддержку, хоть и выраженную онлайн. Эта поддержка будто наполняет физическую пустоту", — написал он.

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Как сообщал Укринформ, в воскресенье 19 апреля христиане восточного обряда отмечают величайший праздник – Светлое Христово Воскресение, или Пасху.

В этом году украинцев призвали остаться дома на Пасху из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным полиции, украинцы поняли опасность эпидемии коронавируса и праздновали Пасху преимущественно дома. В частности, только 130 тысяч верующих посетили богослужение в этом году, по сравнению с 7,5 миллиона в прошлом году.

Одновременно полиция начала уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений в Святогорской Свято-Успенской лавре, где собрались более 300 человек в пасхальную ночь.

Кроме того, рассматривается вопрос о нарушении условий карантина во время Пасхального богослужения в Почаевской лавре на Тернопольщине.

По материалам: ukrinform.ru