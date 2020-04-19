Прогноз погоды на 19 апреля 2020 года: на пасху в Украине преимущественно без осадков

По прогнозам синоптиков 19 апреля в Украине погода будет преимущественно солнечной.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на tsn.ua.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/сек.

«На Пасху, 19 апреля, в Украине будет преимущественно без осадков, лишь днем в Одесской и Николаевской областях пройдут дожди, а также местами в северных областях во второй половине дня может идти небольшой дождик», — сообщили в Гидрометцентре.

Температура ночью 1-6 градусов тепла, в Украине, кроме южной части и Закарпатья. На поверхности грунта и местами в воздухе заморозки от 0 до -5°, днем температура поднимется до 8-13° тепла, в южной части Украины и в Закарпатье воздух прогреется до 13-18 теплых градусов.

В Киеве 19 апреля ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью заморозки в воздухе 0-2°С, температура днем поднимется до +10°С.

Ранее сообщалось о погоде на 17 апреля.