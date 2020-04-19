В Украину прибыл Благодатный огонь

Благодатный огонь прибыл в Украину и будет передан представителям Украинской Православной Церкви для отправления пасхальных богослужений в Михайловском златоверхом соборе и других храмах.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ в Facebook.

"В воскресенье утром самолет МАУ Boeing-767 доставил амфору с Благодатным огнем из Тель-Авива в Киев. Ценный груз будет передан представителям Украинской Православной Церкви для отправления пасхальных богослужений в Михайловском златоверхом соборе и других храмах",- говорится в сообщении.

"В это сложнейшее для человечества время всем нам необходима вера в чудеса. Благодатный огонь, который сходит в Храм Гроба Господня в Великую субботу, и является таким чудом",- отметили в МАУ.

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Как сообщал Укринформ, после схождения Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня этого года из-за пандемии коронавирус будет по специальной процедуре доставляться всем православным верующим в разных странах, в том числе и Украины.

Ранее Посольство Израиля в Украине заявило, что церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня состоится с ограниченным количеством участников-за пандемии коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru