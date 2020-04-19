Зеленский поблагодарил за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений

Президент Украины Владимир Зеленский благодарен духовенству и верующим за соблюдение карантина во время Пасхальных богослужений.

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем вопросы соблюдения карантина во время Пасхальных богослужений. Сейчас в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая, встречаются единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак находится на постоянной связи с председателями областных государственных администраций и органами МВД. Глава государства оперативно проинформирован о ходе праздничных мероприятий в регионах.

По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и Национальной полицией по недопущению большого скопления людей. Богослужение в большинстве церквей происходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями. Однако в нескольких областях все же были нарушения.

По данным Национальной полиции, богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тыс. граждан. Лишь в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности, чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты.

Больше всего нарушений — в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ривненской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.

«В этом году на богослужение пришло 130 тысяч верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха — это победа жизни над смертью », — цитирует главу государства пресс-служба.

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Как сообщал Укринформ, в воскресенье 19 апреля христиане восточного обряда отмечают величайшее праздник — Светлое Христово Воскресение, или Пасху.

В этом году украинцев призвали остаться дома на Пасху из-за угрозы распространения коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru