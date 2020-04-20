Семь областей не предоставили данных о тестировании на коронавирус — Степанов

Министерство здравоохранения выясняет, почему 7 областей не предоставили данных по ПЦР-тестированию, что не позволяет установить объективную статистику по Украине.

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

«За предыдущие сутки осуществлено 1988 исследований методом ПЦР. Такое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, обратившихся с соответствующей симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР на Пасху, уменьшилось. Но, с другой стороны, за минувшие сутки 7 областей не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус. Это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области», — отметил Степанов.

Он добавил, что уже дал соответствующее поручение главному санитарному Виктору Ляшко, который выяснит причины этой ситуации и с чем это связано.

«И после того, как мы получим ответы, будем уже делать выводы», — подчеркнул министр.

Читайте также: В Минздраве рассказали, когда можно ожидать вспышки Covid-19 после Пасхи

Как сообщал Укринформ, за минувшие сутки заболел 261 человек, из них 16 детей и 43 медицинских работника. Были госпитализированы 78 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев. 12 пациентов, в том числе 3 ребенка и 4 медицинских работника, выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru