В Украине COVID-19 за последние сутки заболели 16 детей и 43 медика

В Украине за последние сутки заболел 261 человек, из них 16 детей и 43 медицинских работника.

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

«За минувшие сутки заболел 261 человек. Из них 16 детей и 43 медицинских работника. Были госпитализированы 78 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев. Но хорошая новость – 12 пациентов, в том числе трое детей и четверо медицинских работников, выздоровели», — отметил Степанов.

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В то же время он напомнил, что в целом за все время пандемии в Украине заболело 5 710 человек. И из них 374 ребенка, а также 1074 медицинских работника. При том в общем выздоровел 359 человек, летальных случаев – 151.

По материалам: ukrinform.ru