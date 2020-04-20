Власти Житомирщины уже подсчитывают убытки жителей от пожаров — ОП

В связи с пожарами в Житомирской области местная власть осуществляет предварительный подсчет убытков, причиненных местным жителям, а Кабинет министров рассмотрит вопрос компенсации этих убытков уже на текущей неделе.

Об этом доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании с членами правительства и представителями правоохранительных органов, передает его пресс-служба.

«Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно — и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период», — подчеркнул Зеленский.

Президенту доложили, что, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было отселено около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн. Много сгоревших домов были пустыми.

Жертв среди населения нет, сообщили главе государства.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что причиной массового распространения пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности. Изменения законодательства о мерах противопожарной безопасности помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 07 часов 20 апреля силами ГСЧС предоставляется помощь работникам лесхозов на территории 4 лесных хозяйств (ГП «Овручское ЛГ», «Овручское СЛГ», «Словечанское ЛГ» и «Словечанский лесхоз АПК») относительно тушения отдельных очагов тления травяного настила, пней и древесины. Остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 очагах продолжаются работы по ограничению их распространения.

По информации председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко, вследствие распространения огня среди лесных массивов уничтожены и повреждены 43 нежилых и 38 жилых домов, наибольший ущерб нанесен селам Нижняя Рудня, Остров, Магдин и Личман.

По материалам: ukrinform.ru