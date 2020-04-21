Без карантина в Украине было бы 180 тысяч больных — Ляшко

Без карантинных мероприятий в Украине было бы 180 тысяч больных COVID-19.

Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мероприятий. Если бы мы не вводили карантинных мероприятий, у нас было бы сейчас 180 тысяч больных коронавирусной болезнью… Как бы кто ни критиковал, как бы кто-то ни считал, что что-то делается не так, мы сегодня имеем результат карантинных мероприятий", — сказал Ляшко.

Он напомнил, что ранее пик заболеваемости прогнозировался на 14-17 апреля, но благодаря ограничительным мерам "пик" заболеваемости может растянуться во времени.

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"Да, у нас сейчас есть некоторое снижение, но это снижение не должно вводить в заблуждение. Это временное снижение. Мы выходим на какое-то плато, и наша главная задача, чтобы это плато не последовало стремительно вверх, поэтому всех призываем придерживаться карантинных мероприятий. Это все поможет нам держать уровень заболеваемости на том уровне, который у нас сейчас есть, и это поможет нам качественно и эффективно лечить тех людей, которые находятся в учреждениях здравоохранения", — сказал Ляшко.

Как сообщал Укринформ, ранее 21 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге, что правительство на ближайшем заседании примет решение о продлении карантина до 12 мая.

Кабинет министров Украины 25 марта 2020 года ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и продолжил карантин до 24 апреля.

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В Украине на карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

По состоянию на 21 апреля в Украине зарегистрировано 6125 случаев заболевания COVID-19, умер 161 человек, 367 — выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru