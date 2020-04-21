До прихода «освободителей» столько, но гривнах получали – блогер рассказал о зарплате шахтеров в «ДНР»

Блогер, пишущий по ником «hochu_domoy» сообщает, что на некоторых шахтах оккупированной Донецкой области помимо того, что существуют задолженности по выплатам заработных плат, так их еще и значительно сократили. Блогер обнародовал на своей страничке в социальной сети фото расчетной ведомости одного из шахтеров. На ведомости видно, что шахтер в оккупированном Донецке зарабатывает в месяц 14 974 рублей, что соответствует 5 273 гривнам.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на блогера hochu_domoy , передает НБН.

Блогер «hochu_domoy» на своей страничке в социальной сети поделился фотоснимком расчетной ведомости одного из шахтеров, который работает на шахте Ясиновкая-Глубокая. Согласно информации, которую обнародовал блогер, шахтер зарабатывает в месяц 5 273 гривны, а в российских рублях 14 974.

А вот местные жители под постом блогера, пишут, что до оккупации шахтеры зарабатывали в несколько раз больше.

«А вот до войны получали до 1 тыс. долларов». «До прихода «освободителей» столько, но в гривнах получали». «Да стоить еще, отметить, что начитанная зарплата, не обязательно выплачивается. В псевдореспубликах существуют огромные задолженности», пишут местные жители.

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