Карантин могут не смягчить из-за массовых служб в Почаеве и Святогорске — Немчинов

Кабинет министров может не принять решение по смягчению карантина из-за массовых пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП.

Об этом в эфире "Громадского" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, отвечая на вопрос, возможно ли, что из-за пасхальных служб с большим количеством людей в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП карантин могут не смягчить.

"Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов. Если вы посмотрите статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры, особенно как вы упоминали о Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были", — сказал Немчинов.

Он добавил, что негативные моменты были и в Киеве, в частности вспомнил о ситуации в Киево-Печерской лавре, которая уже на карантине и где продолжают фиксировать новые случаи инфицирования.

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В то же время Немчинов отметил, что пока трудно оценивать, каким будет окончательное решение Кабмина в отношении карантина.

"Будет проведен комплексный анализ рисков, только после этого уже можно будет говорить о каком-то свершившемся факте", — резюмировал он.

Как сообщало агентство, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на ближайшем заседании правительства Минздрав будет выносить на рассмотрение постановление о продлении действия карантина до 12 мая.

В то же время министр отметил, что будет предложено некоторое смягчение карантинных мероприятий. В частности, планируется разрешить прогулки в парках. Кроме этого, планируется открыть для посещения музеи и библиотеки. В то же время планируется предусмотреть четкие оговорки относительно соблюдения карантинных ограничений по дистанции, средств индивидуальной защиты; термоскрининг на входе в учреждения. Все ограничения, по словам Степанова, будут четко регламентированы правительственным решением.

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По состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 — летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 415 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru