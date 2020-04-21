Коронавирус в ОРДЛО: «власти ЛНР» сообщили о новых запретах для жителей «республики»

«Власти» так называемой «ЛНР» приняли решение ввести новые запреты для жителей «республики» в связи с пандемией коронавируса. Уже с 22 апреля жителям временно оккупированной Луганской области будет запрещено навещать больных в стационарах, а также посещать кладбища.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на пропагандистские СМИ, передает НБН.

Сегодня, 21 апреля, в так называемой «ЛНР» состоялось заседание «чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии». На заседании присутствовала и «министр здравоохранения республики» Наталия Пащенко.

По информации пропагандистских СМИ, «министр здравоохранения республики» выступила с докладом об эпидемиологической ситуации в «ЛНР».

Затем «министр» вмести с «чрезвычайно санитарно-противоэпидемической комиссией» решили с 22 апреля запретить жителям «республики» посещать кладбища (кроме участия в погребении), а также навещать больных. С завтрашнего дня в стационарных отделениях больниц «республики» вводится карантин.

Отмечается, что данные ограничения в «республике» будут действовать на период праздничных дней.

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