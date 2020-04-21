Метро в Киеве могут открыть после майских праздников — источник

В Офисе президента уже изучают опыт стран, которые в период карантина не прибегали к закрытию метро.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

По данным их источника с Офиса президента Украины, после майских праздников могут возобновить работу столичного метрополитена:

«После майских праздников киевское метро может возобновить свою работу. Власти уже рассматривают такой сценарий и изучают опыт других стран, где метро вообще не закрывали в период карантина. Ведь сейчас жителей Киева очень волнует транспортный вопрос».

Напомним, ранее мы писали, что МОЗ рекомендует смягчить меры карантина.