Метро в Киеве могут открыть после майских праздников — источник
В Офисе президента уже изучают опыт стран, которые в период карантина не прибегали к закрытию метро.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.
По данным их источника с Офиса президента Украины, после майских праздников могут возобновить работу столичного метрополитена:
«После майских праздников киевское метро может возобновить свою работу. Власти уже рассматривают такой сценарий и изучают опыт других стран, где метро вообще не закрывали в период карантина. Ведь сейчас жителей Киева очень волнует транспортный вопрос».
Напомним, ранее мы писали, что МОЗ рекомендует смягчить меры карантина.
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