Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичные сведения, опубликованные в Telegram-канале народного депутата Александра Федиенко, указанный сбой спровоцирован вовсе не вражеской кибератакой.

Исходя из слов Федиенко, перестал стабильно функционировать неуказанный «очень большой инфраструктурный объект», который, судя по всему, обслуживал большую часть отечественных финансовых учреждений, включая «Ощадбанк», а также перевозчика «Новая Почта», платежные системы и ряд крупных компаний.

Нардеп добавил, что ближе к 11:00 все сервисы должны заработать, поскольку именно так обещают специалисты и пресс-службы «Новой Почты», Минцифры и прочих структур.

Федиенко резюмировал:

Не кибернетическая атака, технический сбой. Человеческий фактор.

В «Дії» дополнили — сбой в работе приложения произошел из-за технических обновлений в одном из крупных дата-центров [проблемы возникли во время замены источников бесперебойного питания у облачного провайдера De Novo].

Отметим, что множество пользователей жалуются — не работает даже Apple/Google Pay.

Ранее мы писали о том, что Зеленский отвечал, при каких условиях РФ сможет победить в войне против Украины.