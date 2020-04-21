Минздрав объяснил, почему из семи областей не было данных после Пасхи

Лабораторные центры Минздрава на Пасху работали в штатном режиме, отсутствие отчетности из семи областей связано с техническими ошибками, а также с тем, что на Пасху многие люди не обращались к врачам по проведению тестирования методом ПЦР.

Об этом на брифинге во вторник заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Все без исключения лаборатории работали в обычном режиме, то есть не делали перерыва. Эти нули (по количеству проведенных ПЦР-тестов в отчетности — ред.) были связаны с тем, что на Пасху многие люди не обращались к врачам относительно именно проведения тестирования методом ПЦР. Эту ситуацию мы также подтвердили тем, что у нас не было поступлений на горячую линию относительно отказов в проведении ПЦР", — сказал Степанов.

Также, по его словам, в некоторых областных лабораторных центрах были допущены технические ошибки, когда при проведении определенного количества тестов в отчетности был указан ноль. "Например, в Черновицкой области было сделано 48 исследований ПЦР, было 17 подтвержденных случаев, вошедших в отчетность, но, к сожалению, была техническая ошибка, девушка, заполнявшая нашу форму, поставила ноль", — привел пример Степанов.

Также, по его словам, в других случаях отсутствие статистики было связано с тем, что в работе лаборатории делали определенный перерыв из-за технических возможностей оборудования.

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Как сообщал Укринформ, 20 апреля Степанов заявил, что 7 областей не предоставили Минздраву данные относительно количества проведенных тестирований методом полимеразной цепной реакции и количества подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru