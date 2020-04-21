Минздрав объяснил, почему из семи областей не было данных после Пасхи

Общество
Таисия Слепцова0

Минздрав объяснил, почему из семи областей не было данных после Пасхи

Лабораторные центры Минздрава на Пасху работали в штатном режиме, отсутствие отчетности из семи областей связано с техническими ошибками, а также с тем, что на Пасху многие люди не обращались к врачам по проведению тестирования методом ПЦР.

Об этом на брифинге во вторник заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Все без исключения лаборатории работали в обычном режиме, то есть не делали перерыва. Эти нули (по количеству проведенных ПЦР-тестов в отчетности — ред.) были связаны с тем, что на Пасху многие люди не обращались к врачам относительно именно проведения тестирования методом ПЦР. Эту ситуацию мы также подтвердили тем, что у нас не было поступлений на горячую линию относительно отказов в проведении ПЦР", — сказал Степанов.

Также, по его словам, в некоторых областных лабораторных центрах были допущены технические ошибки, когда при проведении определенного количества тестов в отчетности был указан ноль. "Например, в Черновицкой области было сделано 48 исследований ПЦР, было 17 подтвержденных случаев, вошедших в отчетность, но, к сожалению, была техническая ошибка, девушка, заполнявшая нашу форму, поставила ноль", — привел пример Степанов.

Также, по его словам, в других случаях отсутствие статистики было связано с тем, что в работе лаборатории делали определенный перерыв из-за технических возможностей оборудования.

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Как сообщал Укринформ, 20 апреля Степанов заявил, что 7 областей не предоставили Минздраву данные относительно количества проведенных тестирований методом полимеразной цепной реакции и количества подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru


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