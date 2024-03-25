Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Генштабе ВС РФ и так называемом «правительстве» Севастополя, сообщили, что ракетный удар Сил обороны по городу «отминусовал» 41 захватчика.

Сообщается, что среди ликвидированных оккупантов – 12 офицеров, информирует «НБН».

Telegram-канал также написал, что в Севастополе в ходе атаки ВСУ были повреждены два судна «второй армии мира», однако отказался уточнять, какие именно. По всей видимости, подразумевалась «демилитаризация» БДК «Азов» и «Ямал».

Напомним, что спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук допустил, что в результате ракетного обстрела Севастополя помимо двух больших десантных кораблей Черноморского флота РФ могло быть повреждено еще одно судно захватчиков.