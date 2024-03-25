Соратник Путина в своем Telegram-канале, комментируя задержание террористов, заявил, что их нужно убить. Однако, по мнению скандального политика, намного важнее «убить всех причастных» к нападению на людей в «Крокус Сити Холле», информирует «НБН».

Отметим, что в день теракта Медведев сразу сообщил, что за нападением якобы может стоять «киевский режим». По словам заместителя главы Совета безопасности России, если эта информация подтвердится, «украинских террористов» нужно найти и безжалостно уничтожить, включая официальных лиц руководства соседнего государства.

В свою очередь президент-агрессор Владимир Путин заявил, что украинская сторона якобы готовила «окно» для террористов, чтобы они могли пересечь границу соседней страны.

Напомним, что на обвинения Москвы в причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» отреагировал французский лидер Эммануэль Макрон.