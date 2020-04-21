Смягчение карантина на транспорте хотят начать с электричек

Карантинные ограничения на транспорте в Украине будут снимать постепенно, начнут с пригородных электричек.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью BBC News Украина.

"Начнем с пригородного транспорта, который довозит людей до городов, до промышленных объектов. Мы обсуждаем, какие ограничения будут действовать на этом транспорте: это масочный режим и меньшее количество пассажиров в вагоне. Понятно, что когда в один вагон электрички утром втиснутся 60 пассажиров, то ни о какой социальной дистанции ​​не будет идти речь", — сказал Криклий.

Министр также предполагает, что придется говорить с работодателями, чтобы люди выходили на работу в разное время и так же в разное возвращались.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Сначала карантин был введен до 3 апреля, а затем продлен до 24 апреля.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения.

По материалам: ukrinform.ru