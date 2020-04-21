Средств против COVID-19 закупили на три недели, следующие поставки обеспечит Минздрав

Координационный совет по противодействию распространению коронавируса организовал закупки средств, которых хватит на ближайшие три недели, далее поставку будет обеспечивать Министерство здравоохранения.

Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского относительно преодоления эпидемии COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

"Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие три недели. В дальнейшем поставки будет обеспечивать Министерство здравоохранения Украины, которое уже организует закупки по упрощенной процедуре", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 16 марта образовал и возглавил Координационный совет по противодействию распространению Covid-19 как консультативно-совещательный орган.

По состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru