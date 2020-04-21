В Украину прибыли самые современные аппараты ИВЛ с Израиля

Почетный консул Украины в Государстве Израиль Керцнер Офер приобрел для украинских больниц шесть аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел на своей странице в Facebook.

"6 аппаратов ИВЛ для спасения пациентов с COVID-19 приобрел для украинских медучреждений почетный консул Украины в Государстве Израиль Керцнер Офер. При содействии МИД Украины и Посольства Украины в Израиле, аппараты ИВЛ уже направляются в больницы", — говорится в сообщении.

МИД Украины поблагодарил почетного консула за такую необходимую для страны гуманитарную помощь.

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Как сообщалось, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru