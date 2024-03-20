О том, что сейчас в районе Работино на Запорожском направлении обстановка остается сложной и динамичной, однако это вполне нормальное и логичное развитие боевых событий, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Радіо Свобода».

По словам Гуменюк, на таких открытых пространствах, какими отличается Запорожская области, линия соприкосновения является достаточно подвижной. В частности, изменения позиций могут происходить даже на протяжении 24-х часов — как на несколько метров, так и на несколько десятков метров.

Впрочем, все вышеописанное — не так критично, поскольку это нормальное развитие боевых событий. Однако, следует отметить — «вторая армия мира» не прекращает атаковать, оккупанты продолжают давить, и из-за количественного преимущества могут позволить себе проведение «мясных штурмов».

Спикер ОК «Юг» подчеркнула, что ключевая форма давления со стороны «освободителей» здесь — это группы количеством до отделения, сосредоточенные с разных участков фронта и направленные на позиции Сил Обороны.

Ранее мы писали о том, что Гуменюк объясняла, почему оккупанты сделали перерыв в массированных ракетных обстрелах Украины.