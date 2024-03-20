Результаты соцопроса группы «Рейтинг» показали, какое взаимодействие с врагом на ВОТ украинцы считают коллаборационной деятельностью. К умышленному сотрудничеству с российским захватчиками 50% респондентов отнесли пребывание на руководящих должностях в «органах власти», информирует «НБН».

47% опрошенных считают коллаборантами соотечественников, которые несут военную службу в рядах путинских оккупационных сил, 46% участников исследования относят к предателям Украины организаторов фейковых референдумов и выборов.

Помимо этого, к коллаборантам респонденты относят граждан, которые служат в «правоохранительных» и «судебных органах» врага (32%), а также работают в любых оккупационных органах местного самоуправления (30%).

52% граждан Украины заявили, что притягивать к уголовной ответственности соотечественников нужно за любое сотрудничество с «администрациями», 47% опрошенных – если есть тяжелые последствия и преступления из-за взаимодействия с врагом.

Ранее соцопрос КМИС показал, как изменилось отношение украинского общества к цензуре в интернете спустя два года после начала полномасштабной войны.