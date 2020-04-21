У Авакова изучают опыт Беларуси по противопожарным мероприятиям в лесах

Украина изучает опыт Беларуси в вопросе организации противопожарной безопасности в лесах.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Расходы на тушение лесных пожаров в Украине несет служба по чрезвычайным ситуациям. А в случае нехватки средств они выделяются из резервного фонда Кабмина. Так, на тушение пожаров в зоне ЧАЭС решением КМУ были выделены 100 миллионов гривень. В то же время в Беларуси управления лесного хозяйства оплачивают все расходы спасателей на ликвидацию лесных пожаров: топливо, питание, командировки, ремонт техники и так далее", — написал он.

Геращенко подчеркнул, что по логике, поскольку лесхозы получают доход от продажи леса и его производных — они же и должны заботиться о сохранении леса, оберегать его от уничтожения лесными пожарами, а не только получать доходы.

"Такая политика стимулирует лесхозы вкладывать средства на предупреждение лесных пожаров, а не в многомиллионную оплату тяжелой и опасной работы спасателей в дальнейшем", — сообщил он.

Геращенко добавил, что в МВД "изучают опыт Беларуси по делу организации противопожарных мероприятий в лесах и будут предлагать перенимать его в той части, которая будет полезна для Украины".

Читайте также: Пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине тушат почти 2,5 тысячи спасателей

Как сообщалось, в лесах на территории Житомирской области с 16 апреля продолжается тушение пожаров. Они охватили территорию более 4 тыс. гектаров. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту уничтожения огнем лесных массивов на территории Овручского района (ч. 1 ст. 245 УК Украины).

По материалам: ukrinform.ru