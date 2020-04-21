Украина может запретить въезд иностранцам и транспорта из стран, где “свирепствует” коронавирус

В Украине хотят временно ограничить или запретить въезд иностранных граждан и транспортных средств из стран, где есть особо опасные инфекционные болезни.

Такое заключение по законопроекту о защите населения от распространения инфекционных болезней принял Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС на внеочередном заседании, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

«Комитет ВР предлагает Раде принять законопроект о предоставлении возможности Кабинету министров Украины устанавливать временные ограничения или запрет въезда на территорию Украины иностранных граждан, а также транспортных средств из стран (местностей), где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также устанавливать запрет на выезд граждан Украины за пределы территории Украины», — говорится в постановлении Комитета.

Законопроектом предполагается считать тех, кто посещал страны с особо опасными инфекционными болезнями, такими, которые имели контакт с больным особенно опасной инфекционной болезнью, и направлять их в специализированное учреждение при пересечении государственной границы. В случае отсутствия оснований для госпитализации такие лица должны предоставить согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, самоизоляцию или изоляцию.

«В соответствии с постановлением Комитета: проект закона не противоречит целям Соглашения об ассоциации, поскольку направлен на защиту населения от распространения инфекционных болезней, в частности, COVID-19, в то же время требует доработки с учетом международно-правовых обязательств Украины и с целью приведения его в соответствие с международными медико-санитарными правилами, которые Украина должна имплементировать в соответствии с Соглашением об ассоциации », — отмечают в Комитете.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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25 марта по всей Украине ввели чрезвычайную ситуацию. Карантин продлили до 24 апреля.

Закрыли заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Всего в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru