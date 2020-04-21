Укрпочта начала подписку газет и журналов на второе полугодие

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" объявил подписку газет и журналов на второе полугодие 2020 года и объяснил, как это сделать в условиях карантина.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе компании.

"Укрпочта" начала подписку печатных изданий на второе полугодие 2020 года по электронным и печатным каталогам. В условиях карантина подписаться на печатные издания можно онлайн или через почтальона", — отметили в "Укрпочте".

Сообщается также о сроках проведения подписной кампании.

На издания общегосударственной сферы распространения установлены сроки до 16 июня 2020 года. На издания, включенные в «Каталог изданий зарубежных стран на II полугодие 2020 года» – до 4 июня 2020 года. На местные издания (областные, городские, районные) – в сроки, определенные в соответствии с заключенными с издательствами (редакциями) договорами, но не позднее чем до 26 июня 2020 года.

Выписать издание общегосударственной сферы распространения в г. Киеве и областных центрах можно включительно до 15 числа, а в других населенных пунктах включительно до 10 числа каждого месяца, предшествующего подписному. Оформить услугу на местные издания – до 25 числа каждого месяца, предшествующего подписному.

Для безопасности клиентов Укрпочта предлагает оставаться дома и пользоваться сервисом, где за 3-5 минут можно выбрать общеукраинскую газету или журнал или издания зарубежных стран и оплатить платежной картой стоимость его подписки.

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На портале издания можно искать как по названию, так и по индексу. Кроме того, для удобства пользователей, они сгруппированы в категории и подкатегории.

Оформить подписку можно также через почтальона, которая обслуживает дом, а не идти в отделение. Для этого нужно заполнить короткую онлайн-форму или позвонить в контакт-центр 0 800 300 545 и набрать цифру 9.

По материалам: ukrinform.ru