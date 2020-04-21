Зеленский и Шмыгаль примут участие в презентации е-паспортов в приложении «Дія»

Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль примут участие в онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія".

Об этом информирует Правительственный портал.

"22 апреля состоится онлайн-презентация цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія" при участии Президента и Премьер-министра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что онлайн-брифинг по внедрению цифрового ID-паспорта и биометрического заграничного паспорта гражданина в приложении "Дія" начнется в 15:00.

В мероприятии также примут участие вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Государственной миграционной службы Юрий Соколюк.

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Михаил Федоров в Facebook сообщил, что 22 апреля презентуют новые возможности в "Дія": электронные паспорта в приложении (завтра будут доступны каждому); функция пуш-уведомлений; единый портал е-услуг; онлайн-открытие/изменение данных/закрытие ФЛП; кабинет гражданина: возможность каждому увидеть, что знает о вас государство (авто/техпаспорт/земля/недвижимость); возможность получить статус/помощь по безработице; сервис для подписания документов онлайн с использованием электронной подписи.

Как сообщалось, приложение "Дія" можно бесплатно скачать в App Store и Play Market. Оно работает как в интернете, так и в офлайн-режиме.

По материалам: ukrinform.ru