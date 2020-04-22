Детей не надо второй раз травмировать – Денисова о следствии по фильму «Дау»

В процессе расследования по делу использования малолетних детей в съемках фильма "ДАУ. Дегенерация", которые содержат признаки насилия и их незаконной эксплуатации, дети не должны во второй раз подвергаться психологическому травмированию.

Об этом в Facebook написала Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Поддерживаю инициативу проведения надлежащего расследования по делу использования в съемках малолетних детей, которые содержат признаки насилия и их незаконной эксплуатации. Надеюсь, что правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку в этой ситуации. Впрочем подчеркиваю, что в процессе расследования дети не должны во второй раз подвергаться психологическому травмированию", — написала Денисова.

Она отметила, что Украина присоединилась к ряду международных конвенций, которые устанавливают ряд правовых обязательств для государств-членов по защите прав детей.

По её словам, прежде всего — это Конвенция ООН о правах ребенка, которая определяет, что во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными либо частными учреждениями, занимающимися вопросами соцобеспечения, судами, административными либо законодательными органами, первоочередное внимание уделяется как можно лучшему обеспечению интересов ребенка.

Кроме того, проинформировала она, вопросы защиты прав детей в сфере медиауслуг закреплены и в конвенциях Совета Европы, в частности, статьей 7 Европейской конвенции о трансграничном телевидении определено, что все элементы программных услуг в том, что касается их представления и содержания, должны уважать достоинство человека и основные права других людей.

Денисова уточнила, что Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми, Рекомендации № R (91) 11 Комитета министров о сексуальной эксплуатации, порнографии, проституции, торговле детьми и подростками также направлены на предупреждение сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении детей.

"Вместе с тем считаю, что такая ситуация должна стать предметом дискуссии в обществе и толчком для органов исполнительной и законодательной власти для введения инициатив в сфере защиты прав детей в медиапространстве. Это касается не только киноиндустрии, но и рекламы, телешоу, к которым привлекаются дети", — отметила Денисова.

По её убеждению, эта ситуация также является поводом задуматься родителям, руководителям учреждений, другим законным представителям детей, которые дают согласие на участие ребенка, распространение информации о нем, которая не всегда соответствует интересам самого ребенка.

"В настоящее время отсутствует нормативно-правовой документ, который бы на законодательном уровне защищал детей от вредного влияния публично доступной информации. Необходимо пересмотреть национальное законодательство на предмет установления запретов на участие детей в кино и телепрограммах, содержащих сцены насилия по отношению к детям", — подчеркнула Денисова.

По её мнению, также должны быть введены санкции относительно использования ребенка в медиапространстве, критерии, которые определяют вредоносное влияние на детей публичной информации.

"Убеждена, что необходимо в любых условиях уважать честь, достоинство и права каждого ребенка, защищать его основные права и интересы, которые важнее любых других соображений", — резюмировала Денисова.

Как сообщалось, по результатам анализа данных из Интернета, харьковские работники правоохранительных органов зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а также изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины).

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По предварительной информации следствия, несовершеннолетним лицам, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральные страдания. Речь идет о кадрах из обнародованного 15 апреля 6-часового фильма «Дау. Дегенерация».

Над фильмом «Дау. Дегенерация», который и до этого скандала, был известен из-за длительного и необычного процесса съемок и откровенных сцен и сцен насилия, группа работала в общей сложности около 15 лет (5 лет в Украине и 8 в Лондоне — постпродакшн). Основные съемки прошли в Харькове в 2008-2011 гг. — на территории бывшего бассейна «Динамо» был построен «Московский секретный НИИ».

По материалам: ukrinform.ru