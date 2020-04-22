До 11 мая нужно увеличить количество тестирований и обеспечить больницы — Шмыгаль

До 11 мая в Украине нужно увеличить количество тестирований на обнаружение коронавируса и улучшить обеспечение больниц и врачей.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, 22 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас есть несколько очень важных задач, которые мы должны сделать до 11 мая. Во-первых, увеличить количество тестирований на коронавирус. Все последние недели мы продолжаем наращивать объемы тестирования. За две последние недели этот показатель вырос с 700 тестов до 4 тысяч 700 тестов в день. Мы практически приблизились к показателю в 5000 тестов в день. Это сравнительно большой показатель по сравнению со странами-соседями в Европе", — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что также необходимо улучшить обеспечение наших больниц и врачей всем необходимым.

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"Сегодня мы над этим работаем и статистику доставки средств индивидуальной защиты, оборудования Министерство здравоохранения предоставляет оперативно, практически в ежедневном режиме на своих брифингах", — отметил Премьер-министр.

Как ранее сообщал Шмыгаль, Кабинет министров планирует одобрить проект постановления о продлении действия карантина до 11 мая 2020 года (включительно).

В Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По состоянию на утро 22 апреля в Украине подтверждено 6592 случая COVID-19, 424 пациента выздоровели, а 174 умерли.

По материалам: ukrinform.ru