Дотации и налоговые льготы: НСЖУ разработал программу поддержки независимых медиа

Национальный союз журналистов Украины предлагает правительству Программу антикризисной поддержки независимых СМИ, которые страдают из-за кризиса, вызванного эпидемией COVID-19 и карантинными ограничениями.

Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

"В сотрудничестве с почти 100 редакциями разработана Программа антикризисной поддержки онлайн и печатных СМИ, которая предусматривает налоговые, экономические и организационные меры", — отмечают в организации.

НСЖУ предлагает безотлагательно уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда редакций СМИ. В частности, отменить либо снизить в два раза ЕСВ; отменить налог на доходы физических лиц для официально трудоустроенных работников печатных и онлайн-медиа; предусмотреть дотации на заработную плату работников редакции в течение карантина или возмещение 40% фонда заработной платы; ввести налоговые каникулы для печатных медиа до конца 2020 года. Предлагается установить и другие налоговые льготы и продлить их после карантина.

По мнению Союза, вариантами экономической поддержки могут быть «государственный» либо «региональный заказ» в печатных и онлайн-СМИ с важной информацией о карантине и преодолении эпидемии в Украине либо заказ спецвыпусков, которые оплачивает правительство; размещение официальной информации по рекламным тарифам. Такая программа уже активно реализуется в Балтийских странах, в частности в Литве, подчеркивают в НСЖУ.

Кроме этого, необходимо поддержать местные газеты, которые недавно были разгосударствлены, предусмотрев для них финансовую помощь в размере 100 тыс. грн, а также предоставив льготные кредиты, добавляют в организации.

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В качестве варианта поддержки предлагается снижение стоимости подписки либо компенсация почтовых тарифов на доставку прессы.

Что касается организационных мероприятий, то, по мнению НСЖУ, необходимо разрешить работать газетным киоскам в период карантина, реализовывать газеты в аптеках и принять меры для расширения реализации газет в супермаркетах.

"Критическая ситуация на медиарынке, связанная с экономическим кризисом, прямым образом влияет на информационную безопасность государства и требует немедленного реагирования со стороны властей. Украинские печатные и онлайн-медиа оказались перед угрозой закрытия. Если это произойдет, количество альтернативных источников информации, которыми пользуются украинцы, резко уменьшится", — подчеркнул председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Как сообщалось, по данным Союза журналистов, 82% украинских редакций столкнулись с экономическими трудностями, в частности, потерей рекламодателей. Медиа вынуждены сворачивать новые проекты, сокращать объемы производства или прекращать деятельность на время карантина. В редакциях массово вводят меры по сокращению затрат на персонал — происходит уменьшение зарплат, работников отправляют в неоплачиваемые отпуска или начинается сокращение работников.

По материалам: ukrinform.ru