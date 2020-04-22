Е-лицензии быстрее обеспечат украинский рынок лекарствами — Посольство Британии

Посольство Великобритании поддерживает внедрение в Украине системы электронных лицензий для продажи, импорта и производства лекарств, что позволит быстрее обеспечить больных необходимыми препаратами.

Об этом диппредставительство сообщило в Facebook.

«Ни одна бюрократическая процедура не должна мешать качественному лечению и оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. Именно поэтому Великобритания поддерживает разработку системы электронных лицензий для продажи, импорта и производства лекарств. Е-лицензии позволят быстрее обеспечить украинский рынок лекарствами, необходимыми для помощи больным коронавирусом (COVID-19) и другими заболеваниями», — сказано в сообщении.

В посольстве добавили, что эти электронные услуги разработаны проектом TAPAS для Государственной службы Украины по лекарственным средствам и для контроля за наркотиками в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины.

Проект TAPAS финансируется UK Aid и USAID и реализуется Eurasia Foundation.

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Как сообщалось, в январе на официальном портале Гослекслужбы начал работать в тестовом режиме онлайн-сервис, который предусматривает услуги по выдаче лицензии на производство лекарств в промышленном масштабе, импорт лекарственных средств, изготовление лекарств в условиях аптеки, оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами.

По материалам: ukrinform.ru