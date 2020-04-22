Фильм «Дау»: в Центре Холокоста «Бабий Яр» вступились за Хржановского

В БФ Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" обвинения в адрес их художественного руководителя, режиссера фильма "Дау" Ильи Хржановского считают субъективными и эмоциональными и просят дождаться выводов правоохранительных органов – действительно ли в отношении детей во время съемок в Харькове были какие-то неправомерные действия.

Об этом говорится в официальном заявлении организации, опубликованном на странице в Facebook.

"Мы уверены, что любое насилие недопустимо: ни в прошлые времена, ни теперь. Свобода и достоинство человека, его жизнь и его права являются самыми высокими ценностями. Мемориальный центр защищал и будет защищать эти ценности и исповедует их в своей деятельности. В то же время подчеркиваем, что все обвинения, которые звучат сейчас в адрес Ильи Хржановского, сделаны на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и предположениях. Мы считаем, что окончательные решения следует принимать после объективных выводов правоохранительных органов", — говорится в заявлении.

Также в организации отмечают, что фильмы Хржановского, снятые в течение 2008-2011 годов, были отмечены наградами и высокими оценками международных кинокритиков.

"Нынешнее появление негативных комментариев одеятельности Хржановского как режиссера связано с обнародованием его фильмов на онлайн-платформах. Мы не можем давать оценку этим фильмам и методам, которыми они созданы и, ждем проведения расследования и выводов соответствующей экспертизы, если таковая будет назначена", — говорится в заявлении.

В фонде также призывают СМИ и общественность "быть объективными и взвешенными в распространении комментариев о работе Фонда и осознавать, что Мемориальный центр "Бабий Яр" и проект "Дау" — это совершенно разные проекты».

Отмечается, что фонд работает над реализацией многочисленных культурных, исторических, издательских проектов, а одна из его важных задач — привлечь внимание общества к угрозам тоталитарной, экстремистской, нацистской и расистской идеологии.

"Художественный руководитель был привлечен к работе Фонда в конце 2019 года. Он известен своими кинематографическими проектами, посвященными исследованию природы и влияния тоталитарной советской системы на общество. С позиции наблюдательного совета фонда, в состав которой, в частности, входят авторитетные деятели культуры и правозащитники, такой человек мог бы предложить новое, уникальное видение художественной составляющей проекта. Илья Хржановский и команда работают над концепцией будущего мемориального центра и должны обнародовать ее в этом году", — сообщают в фонде.

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Как сообщал Укринформ, по результатам анализа данных из сети Интернет, харьковские правоохранительные органы зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а также изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины). По предварительной информации следствия, несовершеннолетним лицам, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или нравственное страдание. Речь идет о кадрах из обнародованного 15 апреля 6-часового фильма "Дау. Дегенерация".

Как сообщалось, над фильмом "Дау", который и до этого скандала, был известен длительным и необычным процессом съемок и откровенными сценами и сценами насилия, группа работала всего около 15 лет (5 лет в Украине и 8 — в Лондоне – постпродакшн). Основные съемки прошли в Харькове в 2008-2011 гг. — на территории бывшего бассейна "Динамо" был построен "Московский секретный НИИ".

По материалам: ukrinform.ru