Германия выделит Украине более €25 миллионов на строительство жилья для переселенцев

Общество
Таисия Слепцова0
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Германия выделит Украине более €25 миллионов на строительство жилья для переселенцев

Германия выделит Украине 25,5 млн евро на строительство жилья для вынужденных переселенцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Сегодня на заседании Кабинет министров Украины одобрил соглашение с правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в рамках реализации проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц ", — говорится в сообщении.

Согласно договору, 25,5 млн евро предусмотрено направить на реализацию проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц".

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"Цель проекта — обеспечение жилыми помещениями граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации", — сообщили в министерстве.

Соглашение со стороны Украины уполномочили подписать вице-премьер-министра Украины — Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

По материалам: ukrinform.ru


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