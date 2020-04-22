Глава миграционной службы анонсировал е-сервис для «прописки»

Разрабатывается электронный сервис, который обеспечит е-доступ к информации о месте регистрации для владельцев ID-карт.

Об этом заявил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк во время презентации цифрового ID-паспорта и биометрического загранпаспорта гражданина Украины в мобильном приложении "Дія", сообщает корреспондент Укринформа.

"Уже очень скоро появится сервис, который может показывать именно место регистрации лиц, имеющих ID-карты, и в приложении "Дія", и на портале", — сказал он.

Глава ГМС подчеркнул, что та информация, которая уже есть в реестре по месту регистрации, будет подана в электронном виде.

В свою очередь вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров пообещал сжечь свою распечатку с пропиской после введения такого е-сервиса.

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"Я пообещал себе, что я сожгу эту бумажку, когда мы это сделаем, потому что для меня это дело принципиальное", — добавил Федоров.

Как сообщалось, в среду состоялась презентация внедрения цифрового ID-паспорта и биометрического загранпаспорта гражданина Украины в мобильном приложении "Дія".

По материалам: ukrinform.ru