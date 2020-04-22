Голод библейского масштаба: в ООН выступили с экстренным заявлением

ООН всколыхнула мировую общественность заявлением о приближении страшного голода. Более 30 стран могут столкнуться с ужасом голода из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на сайт ООН.

При негативном развитии событий мир столкнется с «голодом библейских масштабов» и это произойдет всего через несколько месяцев. В ООН призывают весь мир выдвинуть на первый план вопрос обеспечения продовольственной безопасности. Об этой проблеме заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

«Мир пока еще не столкнулся со столь массовым голоданием. Но я вынужден предупредить, что если не принять меры прямо сейчас – организовать доступ к территориям, устранить преграды в торговле и финансировании – то мир погрузится в голод воистину библейских масштабов», заявил Бизли.

Он отметил, что наибольшая угроза нависла над теми людьми, которые живут в зонах конфликтов. Голод может постигнуть 130 млн жителей Земли.

Напомним, как сообщалось ранее, США подают судебный иск против Китая: международный конфликт из-за коронавируса.